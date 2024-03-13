شبانة : منتصف ملعب الأهلي ظهر ك"القش" وكولر أصر على الخطأ

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان الأهلي قدم في وسط الملعب واحده من أسوأ مبارياته ، حيث ظهر ك"القش" لاستطاعة اي لاعب المرور منه بسهولة على طريقة مسلسل الكبير.

وأضاف شبانة ان مصطفى شوبير أيضا ظهر سيئا في كل قراراته داخل صندوق العمليات.

كما علق شبانة على تصريحات مارسيل كولر باعترافه بخطأ الدفع بعمر كمال عبد الواحد في قلب الدفاع قائلا: كيف لك ان تكون على دراية بالخطأ وتصر عليه لمدة ٩٠ دقيقة؟

واختتم شبانة حديثه قائلا ان البنك الأهلي بمثابة حقق الفوز على منتخب مصر لما يمتلكه قوام الفراعنة من عدد كبير للاعبي الأهلي.