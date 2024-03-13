الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تحت شعار مسرح في كل حتة .. المنيا تقدم 3 عروض مسرحية

ثقافة المنيا
ثقافة المنيا

يستعد مسرح قصر ثقافة  المنيا لإستقبال عروض الموسم الجديد ، من تجربة نوادي المسرح ، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر"، ضمن برامج وزارة الثقافة.

 

حيث تقدم فرقة قصر ثقافة بني مزار شمال المنيا ، عرضا مسرحيا بعنوان "ساحر الحياة" يوم ١٧ مارس 2024 ، من تأليف محمود جمال الحديني ، وإخراج أيمن محمد ، يعقبه عرضا بعنوان "أولاد مصر" لفرقة ثقافة أبو قرقاص، تأليف محروس محمد وإخراج عمر مكرم.

 

أما يوم ١٨ مارس 2024 ، يتضمن عرضا بعنوان "راشومون" لفرقة ثقافة ملوي ، من إخراج وائل مجدي ، إلى جانب عرض "حواديتنا" لقصر ثقافة المنيا تأليف أحمد سمير، وإخراج عبد الله مصطفى ، العروض المسرحية تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية ، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم ، من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير ، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي ، وتقدم يوميا في تمام الثامنة مساءً.

 

وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة ، قد اطلقت الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح ، ضمن برامج وزارة الثقافة تحت شعار "مسرح فى كل حتة في مصر"، ويتنافس بها 163 عرضا مسرحيا ، من مختلف المحافظات.

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