تحت شعار مسرح في كل حتة .. المنيا تقدم 3 عروض مسرحية

يستعد مسرح قصر ثقافة المنيا لإستقبال عروض الموسم الجديد ، من تجربة نوادي المسرح ، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر"، ضمن برامج وزارة الثقافة.

حيث تقدم فرقة قصر ثقافة بني مزار شمال المنيا ، عرضا مسرحيا بعنوان "ساحر الحياة" يوم ١٧ مارس 2024 ، من تأليف محمود جمال الحديني ، وإخراج أيمن محمد ، يعقبه عرضا بعنوان "أولاد مصر" لفرقة ثقافة أبو قرقاص، تأليف محروس محمد وإخراج عمر مكرم.

أما يوم ١٨ مارس 2024 ، يتضمن عرضا بعنوان "راشومون" لفرقة ثقافة ملوي ، من إخراج وائل مجدي ، إلى جانب عرض "حواديتنا" لقصر ثقافة المنيا تأليف أحمد سمير، وإخراج عبد الله مصطفى ، العروض المسرحية تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية ، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم ، من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير ، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي ، وتقدم يوميا في تمام الثامنة مساءً.

وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة ، قد اطلقت الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح ، ضمن برامج وزارة الثقافة تحت شعار "مسرح فى كل حتة في مصر"، ويتنافس بها 163 عرضا مسرحيا ، من مختلف المحافظات.