الأربعاء 13 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ضبط 239 مخالفة متنوعة خلال حملة على المخابز البلدية بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم عبد الجواد مدير المديرية ، تنفيذ الحملات التموينية والتفتيشية الرقابية على الأسواق والمحال التجارية ، لمفتشي التموين والرقابة التموينية ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط  ٢٣٩ مخالفة تموينية متنوعة.

وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية ، والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وأوضح عبدالباسط عبدالنعيم  وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات التموينية والتفتيشية الرقابية على مدار اليومين الماضيين ، أسفرت عن ضبط ١٩٨ مخالفة ، في مجال متابعة ومراقبة المخابز ، جاءت بواقع ١١ مخالفة تموينية بمركز ومدينة مغاغة ، و٤٤ مخالفة تموينية بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، و٢٤ مخالفة تموينية بمركز ومدينة ملوى ، و٣٢ مخالفة تموينية بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب  المحافظة .

 

كما تم تحرير ٢٥ مخالفة تموينية بمركز العدوة ، و٦٢ مخالفة تموينية بمركز ومدينة  بني مزار شمال المنيا ، إلى جانب ضبط  ٤١ مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، وذلك بواقع ٢٢ مخالفة تموينية بمركز ومدينة المنيا ، و٣ مخالفات بمركز ومدينة أبوقرقاص ، و مخالفة تموينية بمركز العدوة ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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