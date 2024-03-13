ضبط 239 مخالفة متنوعة خلال حملة على المخابز البلدية بالمنيا

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم عبد الجواد مدير المديرية ، تنفيذ الحملات التموينية والتفتيشية الرقابية على الأسواق والمحال التجارية ، لمفتشي التموين والرقابة التموينية ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط ٢٣٩ مخالفة تموينية متنوعة.

وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية ، والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات التموينية والتفتيشية الرقابية على مدار اليومين الماضيين ، أسفرت عن ضبط ١٩٨ مخالفة ، في مجال متابعة ومراقبة المخابز ، جاءت بواقع ١١ مخالفة تموينية بمركز ومدينة مغاغة ، و٤٤ مخالفة تموينية بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، و٢٤ مخالفة تموينية بمركز ومدينة ملوى ، و٣٢ مخالفة تموينية بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة .

كما تم تحرير ٢٥ مخالفة تموينية بمركز العدوة ، و٦٢ مخالفة تموينية بمركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، إلى جانب ضبط ٤١ مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، وذلك بواقع ٢٢ مخالفة تموينية بمركز ومدينة المنيا ، و٣ مخالفات بمركز ومدينة أبوقرقاص ، و مخالفة تموينية بمركز العدوة ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.