الصين تدين تنصل تايوان من مسؤولياتها بشأن التعامل مع حادث قارب الصيد

أدان المتحدث باسم البر الرئيسي الصيني تشن بين هوا، اليوم الأربعاء، سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني لتنصلها من مسؤولياتها بشأن التعامل مع حادث قارب الصيد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي حول الحادث، الذي وقع يوم 14 فبراير عندما قام الجانب التايواني بعملية طرد لقارب صيد تابع للبر الرئيسي، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة اثنين أخريم بين الصيادين الذين كانوا على متن القارب.

وقال تشن بين هوا إنه "حتى الآن، لم تتلق أسر الصيادين اعتذارا واحدا أو معلومات حقيقية، بينما تماطل سلطات تايوان في اتخاذ قرار بشأن الحادث تحت ذريعة إجراءات التحقيق"، واصفا السلطات التايوانية بأنها "غير عقلانية.

وحث سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي على التعامل مع القضية بنهج سليم، وإظهار إخلاصها بشأن التوصل إلى توافق لاستئناف مفاوضات المتابعة فيما يتعلق بالحادث المميت، مضيفا: "التفكير أن أساليب المماطلة ستساعد على الخروج من الأزمة، هو تفكير خاطئ.