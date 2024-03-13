الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الصين تدعو كوريا الجنوبية لتفادي إضافة أعباء غير ضرورية للعلاقات بينهما

الصين و كوريا الجنوبية
الصين و كوريا الجنوبية

 

دعت وزارة الخارجية الصينية، كوريا الجنوبية إلى اتخاذ الخيار الصحيح والعزوف عن إتباع الآخرين؛ لتفادي إضافة أعباء غير ضرورية للعلاقات بين البلدين.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج ون -خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم /الأربعاء/- "إن المتحدث باسم وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية قد أعرب الخميس الماضي عن قلقه العميق إزاء الوضع الخطير الناجم عن الاصطدام بين السفينتين الصينية والفلبينية واستخدام خراطيم المياه ضد السفن الفلبينية في بحر الصين الجنوبي".

وأضاف "لاحظنا البيان الذي أدلى به المتحدث باسم وزارة خارجية كوريا الجنوبية ونشعر بقلق بالغ"، منوهًا بأنه فيما يتعلق بالتسلل غير القانوني للسفن الفلبينية في "رنآي جياو" في 5 مارس، فقد شاركت الصين المعلومات ذات الصلة وأعلنت موقفها الرسمي.

وأوضح أن سبب هذا الحادث هو أن الجانب الفلبيني خالف تعهداته وانتهك سيادة الصين الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية، حيث إن الصين اتخذت إجراءات الإدارة والسيطرة اللازمة وفقًا للقانون، وكانت المناورات احترافية ومنضبطة ومعقولة وقانونية وتقع المسؤولية بالكامل على الجانب الفلبيني.

وأشار إلى أن كوريا الجنوبية ليست طرفًا في قضية بحر الصين الجنوبي، ومع ذلك في الأعوام الأخيرة غيرت كوريا الجنوبية موقفها الحكيم والمحايد الذي التزمت به لأعوام، وألمحت إلى الصين أو ألقت باللوم عليها في قضية بحر الصين الجنوبي في مناسبات متعددة، كما أن الصين قدمت احتجاجًا على الفور لإبداء معارضتها.

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