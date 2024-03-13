الصين تدعو الاتحاد الأوروبي لتدعيم فكرة الأمن المشترك وتعزيز الحل السياسي للنزاعات

دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي قنج شوانج إلى ضرورة العمل على تدعيم فكرة الأمن المشترك .. مؤكدًا ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي مع الأمم المتحدة لتعزيز الحل السياسي وحل الصراعات والنزاعات بالوسائل السلمية.

وقال نائب مندوب الصين خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الأربعاء إن بلاده تدعم التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفقًا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف قنج : أن هذا التعاون يهدف إلى تقديم إسهامات أكبر في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين ، وتعزيز رفاهية البشرية ومواجهة التحديات العالمية..معربا عن تطلع الصين إلى ضرورة أن يسترشد هذا التعاون بمبادئ التعددية الحقيقية والأمن المشترك والمصير المشترك للبشرية.

وشدد نائب مندوب الصين على أن الأمن لا يتجزأ ولا يمكن ضمان أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى ولا يوجد أساس لتحقيق الأمن الإقليمي من خلال تعزيز التكتلات العسكرية أو حتى توسيعها..مؤكدَا على ضرورة أن تُؤخذ الشواغل الأمنية المشروعة لجميع البلدان على محمل الجد وأن تعالج بشكل مناسب.