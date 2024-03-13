وكيل "صحة الإسكندرية" تزور أحمد رفعت لاعب فيوتشر

قامت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية صباح اليوم بتفقد الحالة الصحية لللاعب أحمد رفعت لاعب كرة القدم بنادي فيوتشر والذي تعرض لأزمة صحية وتوقف عضلة القلب أثناء مباراة فريقه مع نادي الاتحاد السكندري والذى أدى لدخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية.

وتابعت الدكتورة غادة ندا مع الفريق الطبي للمستشفى الحالة الصحية لللاعب أحمد رفعت و الرعاية الصحية المقدمة له وخطة العلاج المنفذة.

كما التقت بوالدة اللاعب وأكدت لها اهتمام وزارة الصحة بتقديم كافة صور الدعم والرعاية المطلوبة للاعب حتى الاطمئنان التام على صحته.

وتتابع الدكتورة غادة ندا عن قرب تطور الحالة الصحية للاعب متمنية له تمام الشفاء بإذن الله.

وقد رافقها أثناء الزيارة، الدكتورة علا ابو مندور مدير ادارة العلاج الحر و الدكتورة هبة أمين مدير المكتب الفني و الدكتورة شريهان فؤاد مدير ادارة العلاقات العامة.