مواقع التواصل الاجتماعي تشيد بإعلان "وي".. الأفضل والأكثر مشاهدة

نالت الحملة الإعلانية المميزة التي أطلقتها الشركة المصرية للاتصالات "وي" مع بداية شهر رمضان تحت شعار "دايما على بالي" إعجاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

وصف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إعلان وي الذي جاء في المركز الأول من حيث أعداد المشاهدة، بأنه الأفضل والأقوى بين إعلانات رمضان 2024.

أشاد عدد كبير من الجمهور بالأداء المميز للفنانين المشاركين في العمل، فضلا عن فكرة الإعلان التي لمست قلوب الجميع بما تحمله من مشاعر حقيقية ورسائل رائعة أضفت جوا من البهجة والفرحة بقدوم الشهر الكريم.

شارك في بطولة الحملة عدد كبير من النجوم منهم خالد النبوي، وهند صبري، وأحمد مالك، وآية سماحة، ورزان جمال، وعصام عمر، كما أشاد الجمهور أيضاً باللقطة الأخيرة المميزة التي ظهرت فيها الفنانة الكبيرة إسعاد يونس والإشارة إلى النجمة الراحلة سهير البابلي، وأعرب عدد كبير من الجمهور عن إعجابهم بصوت الفنانة إليسا والأغنية المميزة التي صاحبت مشاهد الإعلان.

إعلان "وي" نجح في غضون ساعات قليلة من عرضه في تصدر الترند على موقع يوتيوب، بعد أن حظي بملايين المشاهدات، كما نجح أيضاً في الوصول إلى مركز متقدم بين الإعلانات الأكثر مشاهدة على مستوى العالم.