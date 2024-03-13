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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس الهلال يحتفي بدخول النادي موسوعة جينيس

الهلال
الهلال

نجح نادي الهلال السعودي في تحقيق إنجاز تاريخي بدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعدما أصبح أطول سلسلة انتصارات في تاريخ أندية كرة القدم.

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جاء ذلك بعدما حقق 28 انتصارات بشكل متتالي ليدخل تاريخ مسابقة كرة القدم.

نجح الهلال في الوصول إلى تلك القائمة التاريخية بعدما انتصر في 28 مباراة بشكل متتالي في مختلف المسابقات، ليتخطى رقم فريق ذا نيو سينتس الويلزي بـ27 انتصارا، و ورقم أياكس أمستردام والذي حقق 26 انتصارا تواليا في موسم 1971-1972.

كتب رئيس النادي بن نافل عبر منصة “X”، أن الهلال في جينيس رقم آخر يسجل للمملكة، وللمسيرة بقية غايتنا منها مزيد من الإنجازات للوطن والهلال.

وتابع: ألف مبروك لجميع أبطالنا وجماهيرنا، دعمكم و وتكاتفكم - بعد فضل الله - هو سبب هذه المسيرة التي نهدف أن يكون ختامها إسعادكم عبر منصات الذهب.

ونجح الهلال في الفوز على الاتحاد بهدفين نظيفين، على ملعب "الجوهرة المشعة" أمس الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليلتقي مع العين الإماراتي في نصف نهائي البطولة الآسيوية.
 

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