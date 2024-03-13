جاياردو يبدي حزنه بعد توديع أبطال آسيا علي يد الهلال السعودي

أبدي المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، عن حزنه من نتيجة المباراة والهزيمة من الهلال السعودي وتظيع بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "لو حللنا المباريات الثلاث أمام الهلال بعيدا عن النتائج وتحديدا في مواجهتي آسيا لم تكن هناك فروقات كبيرة على مستوى اللعب، على مستوى النتائج كانوا أفضل منا في تحويل الفرص إلى أهداف وهذا ما لم نفعله.

وأكمل: "في كل المواجهات أمام الهلال كنا جيدين برغم النقص والإصابات وحالات الطرد، فقدنا كانتي في الذهاب واليوم فقدنا فابينهو وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات كُنا فريق تنافسي".

وتابع تصريحاته: "حزين على النتيجة، كان لدينا الطموح والرغبة لقلب النتيجة والعودة، ومع كل الصعوبات التي واجهتنا كنا حاضرين بشكل جيد ولكن لم نستطيع تسجيل الهدف الأول، في البداية ظهرنا بشخصية الفريق ولكن لم نسجل الهدف الذي كان سيمنحنا دفعة معنوية قوية".