تراجع سعر الفول ثالث أيام رمضان عند التاجر

سعر طن الفول اليوم.. شهدت أسعار الفول بنوعيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية وسوق الجملة، تراجعًا، ويعد هذا التراجع الأول منذ أكثر من عام، وسجل سعر الفول الاسترالي تراجعًا لدى التجار بلغ نحو 30,000 جنيه للطن .

ومن المعروف أن العديد من المواطنين، يبحثون عن سعر الفول البلدي بصفة يومية على محرك البحث العالمي «جوجل»، باعتبار أن أسعار الفول اليوم تعد من أهم الأكلات الشعبية لدى الشعب المصري.

أسعار الفول اليوم.. تعتبر أيضًا من الموضوعات الأكثر بحثًا وتصدرًا على محركات البحث، إذ يعتبر من ضمن الأكلات الأكثر شعبية وطلبًا يوميًا، مما يجعله مراقب بشكل مكثف من قبل المصريين حول التعرف على أسعار الفول البلدي اليوم، خاصة في ظل الارتفاعات التي تشهدها السلع في الأسواق المحلية، سواء كان محلي أو مستورد وسواء كان ذلك الارتفاع في الأسواق فقط أو على جميع الأصعدة.

وفي هذا الصدد، ترصد "بوابة الوفد الإلكترونية" لحظيًا كل ما هو جديد عن سعر الفول البلدي والمستورد اليوم الأربعاء، لدى التجار الجملة، حيث شهدت استقرارًا في سوق الجملة، وجاءت الأسعار على النحو الأتي:

سعر الفول البلدي والمستورد اليوم

الفول البلدي

سجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي تراجعًا اليوم، نحو 39,000 جنيهًا للطن.

الفول الاسترالي

كما سجل سعر الفول الاسترالي تراجعًا لدى التجار بلغ نحو 30,000 جنيه للطن .

وكان حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين قد أدلى بتصريحات سابقة له، أن هناك معروضًا جيدًا من الفول البلدي والمستورد في الأسواق، ولدى مصر احتياطي استراتيجي كبير منه، منوهًا بأن الدولة المصرية تستورد حوالي 80% من احتياجاتها، وذلك من أستراليا وليتوانيا وبريطانيا، في حين تنتج حوالي 20% من الاستهلاك الكلي، وتقدر الأراضي المزروعة بالفول بحوالي 130 ألف فدان.

أسعار الفول الانجليزى اليوم

وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق المحلية خلال الآونة الأخيرة قد شهدت حالة من التباين في سعر الفول البلدي 2024 داخل عدد من محال العطارة وتجار المواد الغذائية، ولهذا فإن بوابة أسواق للمعلومات تحرص باستمرار على تقديم تقريرًا يوميًا عن سعر الفول البلدي والمستورد اليوم في المزرعة لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.