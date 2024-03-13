ندا طفلة معاقة تبحث عن معاش

ندى طفله معاقه ذهنيا تابعة لادارة دهشور الاجتماعية ، وتقدمت للحصول على معاش تكافل كرامه لها منذ حوالى عامين ، وتقدمت بعدد من الشكاوى الى بوابة الاستعلام والشكاوى التابعه لبرنامج تكافل وكرامة للحصول على معاش لانفاقه على الادويه التى تحتاجها ، واخيرا جاءنى الرد بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٩ بأن ابنتى ندى محمود محمد ابوزيد سيصدر لها بطاقه جديده في اقرب وقت بالمتابعه مع الوحده الاجتماعية.

فتوجهت الى المسؤولين بالاداره لمعرفة تاريخ إصدار البطاقه بناء على رد الوزاره ، وفوجئت برد مسؤولى الوحده ان هناك مشكله اخرى ويجب على ان اتقدم بشكوى اخرى ولا ادرى ماذا افعل.

اناشد وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج مساعدتى فى صرف معاش لابنتى المعاقه رحمة بظروفى الماديه الصعبه.

ارزاق رفعت على محمد

قومى٢٨٦١٠١٢٢١٠١٩٨١

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