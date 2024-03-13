اجتماع طارئ في الزمالك بعد السقوط أمام الجونة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عقد اجتماع طارئ اليوم الأربعاء، بمقر النادي بميت عقبة، من أجل مناقشة أسباب خسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام الجونة بثلاثية مقابل هدفين.

وتعرض الزمالك للخسارة أمس الثلاثاء، أمام الجونة في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب خالد بشارة بالجونة، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

بهذه الخسارة يحتل الزمالك المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز السادس برصيد 22 نقطة.

ومن المنتظر أن يحضر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق اجتماع الإدارة، لتقديم تفسير واضح للمجلس حول أسباب الخسارة أمام الجونة خاصة وقبلها خسارة كأس مصر أمام الأهلي وضياع اللقب.

قرعة الكونفدرالية

أسفرت قرعة ربع نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالى 2023 - 2024،، عن وقوع الزمالك فى مواجهة نظيره مودرن فيوتشر فى دور الثمانية.

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية، يوم 31 مارس الجاري، على أن تقام مباريات الإياب يوم 7 أبريل المقبل.

جاء تأهل الزمالك متصدرا مجموعته بعد منافسه مع فريق أبو سليم الليبي الذي يأتي في المركز الثاني ليحسم الأبيض صدارة المجموعة الثانية لصالحه ويواصل طريقه حتى دور ربع النهائي من المسابقة منتظراً القرعة التي سوف تحدد منافسه.

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