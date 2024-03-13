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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام نيس في كأس فرنسا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

يلتقي باريس سان جيرمان مع نيس مساء اليوم الأربعاء في ربع نهائي بطولة كأس فرنسا.

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يدخل باريس سان جيرمان مباراته أمام نيس، والتي تجمع بينهما على ملعب حديقة الأمراء، ويستغل الفريق الباريسي عاملي الأرض والجمهور.

ويهدف باريس سان جيرمان لمواصلة هيمنته على كأس فرنسا، والتتويج بالبطولة للمرة الخامسة عشر في تاريخه.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما يأتي نيس الذي يقدم مستويات جيدة هذا الموسم في المركز الرابع في الدوري.

ويلتقي الفائز بين باريس سان جيرمان ونيس، مع رين في دور نصف نهئاي كأس فرنسا.

وتبدأ مباراة باريس سان جيرمان ونيس في الساعة 10:10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:10 بتوقيت مكة المكرمة، 12:10 صباحا بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة عبر قنوات بي أن سبورتس بشكل حصري عبر قنواتها Be In Sports.


تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام نيس:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس
في الدفاع: أشرف حكيمي، دانيلو بيريرا، لوكاس بيرالدو، لوكاس هيرنانديز
في الوسط: زايري إيمري، مانويل أوجارتي، فابيان رويز 
في الهجوم: عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، باركولا
 

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