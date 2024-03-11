باريس سان جيرمان يقدم عرضا ضخما لضم لامين يامال.. تفاصيل

دخل اللاعب الشاب لامين يامال، نجم فريق برشلونة، دائرة اهتمامات نادي باريس سان جيرمان للحصول علي خدماته خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوفه بعد رحيل كيليان مبابي المنتظر في الصيف المقبل.

رغم أن نادي برشلونة نجح خلال شهر أكتوبر الماضي، في توقيع عقد طويل الأمد مع نجمه البالغ من العمر 16 عاما حتى 2026، قابل للتمديد إلى 2030.

الا ان صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت عن وجود عرض بقيمة 200 مليون يورو من بطل فرنسا إلى نظيره الإسباني للظفر بخدمات يامال.

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية يوم الأحد الرد القادم من نادي برشلونة على العرض الفرنسي، الذي جاء فيه "لامين يامال ليس للبيع وغير قابل للمساس".



ويؤمن برشلونة بأن يامال سيكون له دور كبير مستقبلا، في إعادة الفريق للطريق الصحيح مرة أخرى، ويدرك النادي الكتالوني أن خسارة قريبة لعرض الـ200 مليون يورو ستدر في المستقبل أرباحاً فنية وربما مالية أكبر.

يأتي هذا رغم معاناة برشلونة المالية ومطالبته بتخفيض سقف الرواتب وسد قائمة ديون تتجاوز المليار يورو، وتسببت في تقويض تعاقدات النادي خلال السنوات الأخيرة.