الأربعاء 13 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان في مواجهة قوية أمام نيس في كأس فرنسا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

يستعد باريس سان جيرمان لمواجهة نيس مساء اليوم الأربعاء في ربع نهائي بطولة كأس فرنسا.
 

txt

على خطى نيمار وميسي.. باريس سان جيرمان يسعى لخطف موهبة برشلونة

txt

باريس سان جيرمان يقدم عرضا ضخما لضم لامين يامال.. تفاصيل


يخوض باريس سان جيرمان مباراته أمام نيس، والتي تجمع بينهما على ملعب حديقة الأمراء، ويستغل الفريق الباريسي عاملي الأرض والجمهور.

ويسعى باريس سان جيرمان لمواصلة هيمنته على كأس فرنسا، والتتويج بالبطولة للمرة الخامسة عشر في تاريخه.

ويعتلي باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما يأتي نيس الذي يقدم مستويات جيدة هذا الموسم في المركز الرابع في الدوري.
ويلتقي الفائز بين باريس سان جيرمان ونيس، مع رين في دور نصف نهئاي كأس فرنسا.
 

موعد مباراة باريس سان جيرمان 
موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيس
 

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ونيس في الساعة 10:10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:10 بتوقيت مكة المكرمة، 12:10 صباحا بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة عبر قنوات بي أن سبورتس بشكل حصري عبر قنواتها Be In Sports.
 

مواد متعلقة

على خطى نيمار وميسي.. باريس سان جيرمان يسعى لخطف موهبة برشلونة

باريس سان جيرمان يقدم عرضا ضخما لضم لامين يامال.. تفاصيل

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة باريس سان جيرمان وستاد ريمس

مبابي يقود الهجوم.. تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ريمس في الدوري الفرنسي

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريمس في الدوري الفرنسي

موقف باريس سان جيرمان من عودة إنريكي لتدريب برشلونة
الجريدة الورقية