باريس سان جيرمان في مواجهة قوية أمام نيس في كأس فرنسا

يستعد باريس سان جيرمان لمواجهة نيس مساء اليوم الأربعاء في ربع نهائي بطولة كأس فرنسا.





يخوض باريس سان جيرمان مباراته أمام نيس، والتي تجمع بينهما على ملعب حديقة الأمراء، ويستغل الفريق الباريسي عاملي الأرض والجمهور.



ويسعى باريس سان جيرمان لمواصلة هيمنته على كأس فرنسا، والتتويج بالبطولة للمرة الخامسة عشر في تاريخه.



ويعتلي باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما يأتي نيس الذي يقدم مستويات جيدة هذا الموسم في المركز الرابع في الدوري.

ويلتقي الفائز بين باريس سان جيرمان ونيس، مع رين في دور نصف نهئاي كأس فرنسا.



موعد مباراة باريس سان جيرمان

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيس



وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ونيس في الساعة 10:10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:10 بتوقيت مكة المكرمة، 12:10 صباحا بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة عبر قنوات بي أن سبورتس بشكل حصري عبر قنواتها Be In Sports.

