على خطى نيمار وميسي.. باريس سان جيرمان يسعى لخطف موهبة برشلونة

يرغب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في استمرار التعاقد مع لاعبي برشلونة الإسباني، مثلما فعل سابقا مع نيمار دا سيلفا وليونيل ميسي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقريرها، وجود عرض مقدم من النادي الفرنسي لأحد لاعب برشلونة الشاب لامين يامال، وذلك بقيمة 200 مليون يورو.

في الموسم الحالي، يقدم اللاعب الصاعد لامين يامال، أداءات رائعة مع نادي برشلونة، حيث سجل هدف الفوز 1-0 في مباراة الجمعة الماضية، ضد ريال مايوركا في الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وأظهر لاعب البلوجرانا تألقًا كبيرًا هذا الموسم من خلال تسجيله 6 أهداف، وصناعته 7 آخرى خلال 37 مباراة في جميع البطولات.

لامين يامال

ويرغب باريس سان جيرمان في التعاقد مع لامين يامال ليعوض رحيل الفرنسي كيليان مبابي، الذي سيغادر نهاية الموسم.

وأرسل الفريق الفرنسي عرضه إلى برشلونة، من خلال وكيل اللاعبين البرتغالي خورخي مينديز، الذي كان في زيارة إلى المدينة الكتالونية قبل بضعة أيام.

وفي حال إتمام هذه الصفقة، سيكون الفريق قد أبرم أغلى صفقتين في تاريخ كرة القدم من برشلونة، بعد التعاقد مع نيمار داسيلفا من بارسا مقابل 222 مليون يورو في صيف عام 2017، وسيكون يامال ثاني أغلى صفقة في هذه القائمة.

وتعاقد بي إس جي صفقة انتقال حر مع ليونيل ميسي الهداف التاريخي مع برشلونة في صيف 2021، بالمجان بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.

موقف برشلونة من بيع لامين يامال

في الوقت نفسه، لا ينوي برشلونة التفريط في لاعبه، ولن يسمح بتكرار ما حدث، عندما دفع باريس سان جيرمان الشرط الجزائي لنيمار.

ويظهر برشلونة ارتباطه بلامين يامال الذي يمتلك عقدًا يمتد حتى عام 2026 ويحتوي على شرط جزائي ضخم يصل قيمته إلى مليار يورو.

لامين يامال

على الرغم من الصعوبات المالية التي يواجهها خوان لابورتا وإدارته في برشلونة، إلا أنهم لا يعتزمون التخلي عن أي من نجوم المستقبل، حتى لو تلقوا عرضًا كبيرًا مثل تلك التي قدمها باريس سان جيرمان.

ويعتمد برشلونة على أن يكون يامال مع الصاعدين الآخرين مثل رونالد أراخو وبيدري وغافي، الذين يعدون الركيزة الأساسية لمستقبل النادي في السنوات القادمة.