معاش تكافل وكرامة.. كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث يستفيد منه 11 مليون مواطن من 5.2 ملايين أسرة.

ويُوفر المعاش الكثير من الخدمات المتميزة منها مجانية التعليم والحق في الدعم الغذائي، وفق شروط وضوابط مُعينة.

ومن الممكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، من خلال كتابة الرقم القومي في الرابط المخصص لذلك، من هنا.

ومن المقرر صرف المعاش 15 مارس الجارى، بزيادة قدرها 15%، حسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم صرف المعاش من ماكينات الصرف الآلي أو مكاتب البريد أو من البنوك.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

- زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي

- ثم الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجتك الموجودة أعلى يسار الصفح

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لصاحب الكارت في الجزء المخصص له.

- الضغط على "استعلام".

- ستظهر أمامك نتيجة لاستعلام عن معاش تكافل وكرامة سواء سارية أو متجمدة أو موقوف.