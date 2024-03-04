أسباب رفض معاش تكافل وكرامة.. بينها ارتفاع مستوى المعيشي للمواطن

أسباب رفض معاش تكافل وكرامة ..يبحث العديد من المواطنين عن أسباب رفض معاش تكافل وكرامة، وتتعدد أسباب رفض معاش تكافل وكرامة، الذي يحصل بمقتضاه المواطن على العديد من الخدمات المميزة منها الدعم النقدي الذي يُصرف شهريًا كل يوم 15 من الشهر، ومجانية التعليم، فضلاً عن الحصول على الدعم الغذائي، وإضافة مواليدببطاقة التموين ، و يبلغ عدد المواطنين الذين يتقاضون هذا المعاش نحو 11 مليونًا من مختلف المحافظات.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد " أسباب رفض معاش تكافل، التي تعددت ما بين أسباب متعلقة بالأسرة بصفة عامة، وأخرى مُتعلقة بحضور الأطفال للمدارس، فضلاً عن أسباب متعلقة بالمعاش التأميني أو المستوى المعيشي للأسرة.

أسباب رفض معاش تكافل

عدم وجود أطفال لدى الأسرة .

عدم تسجيل الأطفال بالمدارس.

عدم حضور الأطفال سن 6 سنوات بانتظام في المدارس.

أن تقل نسبة حضور الأطفال سن 6 سنوات للمدارس عن 80%.

أن تزيد المصروفات المدرسية للاطفال لأكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.

أن يتجاوز سن الأبناء 18 عام.

امتلاك الأسرة حيازات، أو سيارات، أو منازل، أو جرارات.

حصول رب الأسرة على معاش تأميني أو معاش مُحول أكثر من 400 جنيه.

حصول الأسرة على معاش ضماني أو معاش من جمعيات أهلية.

أن تكون الأسرة ذات مستوى معيشي مرتفع

امتلاك الأسرة الراغبة في التقديم أراضي أكثر من نصف فدان.

ألا يكون الفرد صاحب مرض ما

أن يعمل الفرد في وظيفة حكومية أو خاصة بمرتب كبير.

أن يكون الفرد من أسرة مستواها المعيشي مرتفع.

أن يكون الفرد من أسرة لديها أملاك.

حصول الفرد على مساعدة إعاقة أو عجز من الضمان الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

يمكن للمواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة من المنزل من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي "بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة" أو من خلال الرابط التالي

https://tk.moss.gov.eg/

ادخال الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل أو كرامة.