حبس ٣ أشخاص لاتهامهم بسرقة أعمدة الإنارة بالخانكة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة أعمدة الإنارة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير مباحث المديرية، يفيد بقيام قوة أمنية بضبط تروسيكل يستقله 3 أشخاص وبحوزتهم عامود إنارة وكابلات كهربائية .

وتوصلت التحريات إلى أنه بمناقشتهم تبين أنهم تشكيل عصابي لسرقة أعمدة الإنارة والكلابلات الكهربائية النحاسية.

وتم إلقاء القبض عليهم وبالكشف عنهم جنائيا تبين أن اثنين منهم مسجلان خطر، وتم التحفط على الترويسكل وعامود الإنارة والكابلات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على التروسيكل كونه بدون لوحات معدنية.