عاجل
تقلبات جوية وسقوط أمطار.. تفاصيل الطقس حتى الأحد المقبل استشهاد وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على غزة قوات الاحتلال تداهم الخليل وبيت أمر ثالث أيام رمضان عاجل.. حماس تنفي تلقيها عرضًا دوليًا بوقف إطلاق النار في غزة
الأربعاء 13 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الصين: يجب وقف إطلاق النار بغزة ورفع الظلم عن الفلسطينيين

الخارجية الصينية
الخارجية الصينية

دعت الصين، أمس الثلاثاء، إلى "وقف قتل المدنيين" في غزة، مؤكدة أن الوقف "الفوري" لإطلاق النار في القطاع "أولوية قصوى للمجتمع الدولي".

txt

عاجل.. حماس تنفي تلقيها عرضًا دوليًا بوقف إطلاق النار في غزة

txt

أحمد موسى يكشف عن مخطط إسرائيل الشيطاني في غزة (فيديو)

جاء ذلك ضمن تصريحات لمتحدث الخارجية الصينية وانغ وينبين، أثناء مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بكين.

وقال وانغ: "يجب أن يتوقف قتل المدنيين في غزة. ويجب تصحيح الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، ويجب التخلي عن المعايير المزدوجة ضد حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأضاف: "كلما طال أمد اشتعال النيران في غزة، زاد جرح ضمير الإنسانية، وتآكلت العدالة".

ودعا المجتمع الدولي إلى "التحرك بشكل عاجل لجعل الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة أولوية قصوى، وجعل المساعدات الإنسانية مسؤولية أخلاقية ملحة".

مواد متعلقة

الصين تطالب طوكيو بتعويضات ضخمة .. اعرف السبب

رئيس سيراليون يشيد بدعم الصين المستمر في تطوير البنية التحتية

الولايات المتحدة تؤكد أهمية دور آسيان في الحفاظ على الاستقرار ببحر الصين الجنوبي

الرئيس الأمريكي: لا نسعى للصراع مع الصين لكننا مستعدون للفوز بالمنافسة

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب محافظة في الصين

أهداف الصين 2024.. معارضة استقلال تايوان وزيادة ميزانيتها العسكرية
الجريدة الورقية