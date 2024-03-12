الصين: أمريكا ستواصل دعمها لأوكرانيا لدعم الحكومة في كييف

ردت الصين، اليوم الثلاثاء، على تصريحات لمدير الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، بأن أمريكا ستواصل دعمها لأوكرانيا لدعم الحكومة في كييف، وكذلك احتواء الصين بشكل غير مباشر، وإرسالها رسالة إلى بكين بشأن تايوان أو بحر الصين الجنوبي.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، أن "هذه الملاحظات تكشف أن ما تهتم به أمريكا حقا ليس أوكرانيا، وإنما تستغل الأزمة الأوكرانية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الجيوسياسية".

وتابع مشددا على أن "تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، ومسألة تايوان هي شأن داخلي خالص للصين، ولا يقبل أي تدخل أجنبي، وأي محاولة للتدخل في مسألة تايوان محكوم عليها بالفشل".

وقال مدير الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، اليوم الثلاثاء، إن المزيد من الخسائر الأوكرانية في ساحة المعركة ستؤجج طموحات الصين، وتقوض ثقة شركاء أمريكا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، داعيا المشرعين على الموافقة على تمويل إضافي للأمن القومي.

وعندما سئل عما إذا كانت أوكرانيا في وضع غير مؤات حاليا، بسبب عدم موافقة الكونغرس على تقديم مساعدات إضافية لكييف، أجاب بيرنز "نعم".

الدعم الغربى لأوكرانيا

وفي سياق متصل، لايزال الدعم الغربى لأوكرانيا فى حربها ضد روسيا يقلق الأخيرة مع اقتراب دخول الحرب عامها الثانى، ورغم تجاهل الكونجرس الأمريكى تمرير مساعدات كييف فى القانون الفيدرالى المؤقت، فإن البيت الأبيض يعتزم اعلان مساعدات جديدة إلى كييف.



وذكرت وسائل إعلامية نقلا عن مصادرها بأن الولايات المتحدة ستعلن عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، وحسب المصادر، فإن قيمة حزمة المساعدات الجديدة ستبلغ 200 مليون دولار. ولم يتم الكشف عن التفاصيل بشأنها بعد، لكنها ستتضمن على الأرجح الذخيرة والمعدات العسكرية المماثلة لتلك التى تضمنتها حزم المساعدات السابقة.



ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المساعدات الجديدة خلال اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بتوريدات الأسلحة لأوكرانيا فى بروكسل.

وكان المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، أعلن أن الولايات المتحدة لا تخطط لتخصيص أموال لأوكرانيا من بنود أخرى فى ميزانية الدفاع، لكنها تحتفظ بهذا الاحتمال إذا لزم الأمر.



وقال رايدر: "إعادة البرمجة (تحويل الأموال من بند فى ميزانية الدفاع إلى بند آخر) هى دائما خيار فى حالة الحاجة الملحة، ولكن فى الوقت الحاضر، على حد علمى، لم يتم اتخاذ أى قرار بشأن إعادة البرمجة لدعم أمن أوكرانيا".



وأضاف أن البنتاجون لا يزال ينوى العمل مع الكونجرس الأمريكى لتخصيص أموال إضافية من أجل إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.