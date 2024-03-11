ندوة عن التعليم بفرع ثقافة شمال سيناء

نظم بيت ثقافة المساعيد ندوة تثقيفية بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء بعنوان "التعليم إجبار أم اختيار " اليوم الأثنين ١١ مارس ٢٠٢٤ . حاضرها محمد حسن، وأعدها احمد صابر مدير البيت.

وفى جانب آخر ببيت ثقافة قاطية عُقدت ورشة فنية فى الرسم لتنمية مهارات الرواد وإكسابهم خبرات فنيه جديدة، بتوجيه من انس سلامة مسئول النشاط، بمتابعة احمد عبدالصاحى مدير البيت.

يأتى ذلك ضمن البرنامج الفنى والثقافى للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة

وإشراف أشرف المشرحانى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، وإشراف عام أمل عبدالله وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى