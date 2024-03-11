عاجل
بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في المدارس 4 مايو المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات إسرائيلية في حي الزيتون بالهاون
الإثنين 11 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ندوة عن التعليم بفرع ثقافة شمال سيناء

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم بيت ثقافة المساعيد ندوة تثقيفية بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء بعنوان "التعليم إجبار أم اختيار " اليوم الأثنين ١١ مارس ٢٠٢٤ . حاضرها محمد حسن، وأعدها احمد صابر مدير البيت.

وفى جانب آخر ببيت ثقافة قاطية عُقدت ورشة فنية فى الرسم لتنمية مهارات الرواد وإكسابهم خبرات فنيه جديدة،  بتوجيه من انس سلامة مسئول النشاط،  بمتابعة احمد عبدالصاحى مدير البيت.

يأتى ذلك ضمن البرنامج الفنى والثقافى للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة 
وإشراف أشرف المشرحانى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، وإشراف عام أمل عبدالله وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى

الجريدة الورقية