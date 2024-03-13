وزارة التعليم تحدد موعد امتحانات الثانوية العامة.. لا تتغير

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تبدأ 10 يونيو المقبل وتنتهى 20 يوليو 2024.

وشددت على أن هذه المواعيد تم تحديدها فى جدول الامتحانات ولن تتغير، حيث تبدأ الامتحانات بالمواد الدراسية غير المضافة للمجموع ثم يحصل الطلاب إلى إجازة بمناسبة عيد الأضحى ويبدأ امتحان المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وفق ترتيب جدول الامتحانات.



ووفقا لجدول الامتحانات يؤدى الطلاب امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية بداية من السبت 22 يونيو بمادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

