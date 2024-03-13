بنك قناة السويس يفتتح المقر الجديد لفرع جامعة 6 أكتوبر

أفتتح بنك قناة السويس يوم الخميس 7 مارس 2024 المقر الجديد لفرع جامعة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة

أفتتح حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب الفرع بحضور قيادات البنك وتشرف حفل الافتتاح بحضور الدكتور / هشام تمراز – نائب رئيس جامعة 6 أتوبر واللواء / وليد مشرفه أمين عام الجامعة .

وقام حسين رفاعى بجولة داخل الفرع بكافة أقسامه وقام المسئولين بالشرح والتعريف للسادة الحضور بمنتجات وخدمات البنك المختلفة بالإضافة إلى شرح مبسط لكل منطقة داخل الفرع.

وأضاف حسين رفاعى أن افتتاح المقر الجديد للفرع يأتي في إطار خطة البنك للتوسع داخل الجمهورية واستهداف المناطق الواعدة لدعم المشروعات بأنواعها .

كما أعرب حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك عن سعادته بافتتاح المقر الجديد للبنك ، مؤكداً انه يأتي في إطار خطة البنك التي ينتهجها للتطوير والميكنة معتمداً على أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة في مجال الخدمات المصرفية ويأتي ذلك متمشياً مع خطة الدولة نحو التحول الرقمي بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة .

ويتميز الفرع الجديد بموقعه الفريد والذى يتيح لكافة العملاء الوصول اليه كما انه تم تأسيسه بشكل جذاب يمنح العملاء الراحة والسهولة اثناء قيامهم بتأدية خدماتهم ويعتمد على وسائل اتصال تفاعلية سريعة ومتطورة للعملاء لمعاونتهم في الحصول على الخدمات المصرفية المطلوبة بسهولة ودقة وسرعة في التنفيذ، والفرع مزود بأحدث أنظمة التكنولوجيا الحديثة ، التي تتيح للعملاء تنفيذ كافة معاملاتهم وطلباتهم في اسرع وقت كما يحتوى الفرع على أحدث ماكينات الصراف الآلى التى تتيح السحب والإيداع بالإضافة إلى تغيير العملات و خدمات المحافظ الذكية بدون بطاقة.

ويستهدف الفرع خدمة كافة شرائح العملاء بالمنطقة سواء من خلال منتجات وخدمات التجزئة المصرفية وأيضاَ من خلال المنتجات والخدمات الخاصة بطلبة الجامعات الأمر الذى أدى إلى تصميم منطقة مخصصة للابتكار الرقمي والتعلم داخل الفرع لتتيح للطلبة ترسيخ مفهوم الأبتكار في التكنولوجيا المالية وتطوير المنتجات.

وأشار حسين رفاعي إلى ضرورة تيسير كافة الخدمات والمنتجات لشباب الجامعة وتنفيذ برامج مبتكرة لتناسب احتياجاتهم المتغيرة وعقد ندوات تعريفية وتثقيفية من شأنها نشر الوعى المالى والمصرفى لتتماشى مع استراتيجية الشمول المالى للدولة وكذلك تشجيع الطلبة على تطوير المنتجات والأبتكار في التكنولوجيا المالية .

يحتوى الفرع على الشاشات الرقمية التي تعرض المواد الإعلانية والفيديوهات التسويقية وذلك في ضوء توجه البنك للحد من استخدام المطبوعات الورقية في عمليات الدعاية والتسويق للمساهمة في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، هذا بالإضافة لمنطقة الخدمات الرقمية الذاتية التي تتيح للعملاء التسجيل والحصول على كافة منتجات وخدمات البنك في أسرع وقت ومن ثم يقوم ممثلي خدمة العملاء بالبنك باستكمال نموذج الحصول على المنتجات من خلال نظام إلكتروني تم تطويره من قبل البنك .

وأشار حسين رفاعى بأنه في إطار أهتمام بنك قناة السويس بفئة الشباب وأيضاً ترسيخ مبادئ المول المالى أطلق البنك باقة Beyond

وهى الباقة المصممة خصيصاً لفئة الشباب من 16 إلى 35 عام والتي تتيح لمشتركيها الحصول على العديد من المميزات والخدمات المالية والغير مالية والتي تتناسب مع تطور احتياجات تلك الفئة العمرية .

وفى النهاية أشاد حسين رفاعى بمجهودات فريق العمل ببنك قناة السويس فيما يخص اختيار وتصميم وتنفيذ الأفرع الجديدة للبنك

بالإضافة إلى تطوير العديد من الفروع القائمة الأمر الذى ساهم في نمو أرباح البنك على مستوى كافة القطاعات والمنتجات واتساع قاعدة العملاء .