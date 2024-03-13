ضبط 6 قضايا لتهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط(6)قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط (2) قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1952) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (34) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (277) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (10) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

في سياق آخر، أمرت جهات التحقيق بالخانكة ،بحبس المتهمين الـ 9 ، المتهمين بالتعدي علي سائق بالشوم والأسلحة البيضاء بسبب خلافات بسبب لعب الأطفال ، وذلك 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، كما امرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لـسائق، مقيم بقرية كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد اصابته بعدة إصابات بالغة بجميع أنحاء الجسد جراء تعدي 9 أشخاص عليه،وتوالت النيابة التحقيق.



وجرى نقل المصاب للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتواصل أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط المتهمين.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من أحد المستشفيات بالخانكة باستقباله المدعو خالد. ا سائق، مقيم قرية كفر حمزه التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.



وتبين أن المجنى عليه به عدة إصابات بالغة وكسور في جميع أنحاء الجسد، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 9 أشخاص بينهم وبين المجني عليه خلافات سابقة بسبب لهو الأطفال.



حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

