تراجع أسعار زيت الطعام ثالث أيام رمضان عند تاجر الجملة

أسعار زيت الطعام.. تراجعت أسعار زيت الطعام بالقيمة الشرائية خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، إذ استقر سعر زيت الأولين وزيت الذرة المكرر، وهبطت القيمة الشرائية لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 65,000 جنيه للطن.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام، وجاءت هذه الخدمة من الوفد للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على ساحة زيت الطعام وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار زيت الطعام اليوم الاربعاء (ثالث أيام رمضان)

وخيم الثبات على أسعار البيع للمستهلك خلال التعاملات، حيث تراوح ما بين 45 إلى 175 جنيهًا، حسب نوع ووزن كل زجاجة.

سعر زيت الصويا المكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا تراجعًا، مسجلًا 60,000 جنيه للطن.

زيت الأولين

وهبطت القيمة الشرائية لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 65,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة الخام

كما شهد سعر طن زيت الذرة الخام تراجعًا في قيمته الشرائية، مسجلًا 51,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

ونزل سعر زيت الذرة المكرر، مسجلًا 60,000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

كما هبط أسعار زيت عباد الشمس المكرر، لتسجل عند مستوى 59,000 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت عافية ذرة «800 مل» نحو 120 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة «1» لتر 125 جنيهًا، وزيت عباد كريستال 0.8 لتر 105 جنيهًا، وزيت سلايت ذرة «1000 مل» 125 جنيهًا، وسعر زيت حلوة «700 مل» 70 جنيهًا، وزيت قلية خليط «1» لتر 100 جنيهًا.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، سبق وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يتخطى الـ6 أشهر، لافتًا إلى استمرار توفير السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30% بمنافذ الوزارة ومعارض أهلا رمضان.

وأضاف، أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مستفيد لمدة 6 أشهر، مشددا على أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب في الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش الذى يقل عن 2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.