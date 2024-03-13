أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 13 مارس بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس، استقرارا في الأسعار مع توافر المعروض من الخضروات بالأسواق، مع بداية شهر رمضان.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت ارتفاعا في أسعار بعض الأنواع، مساء أمس الثلاثاء بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من الأسواق والسويقات بالقرى والمراكز.

خلال ذلك شهدت الأسعار في أسواق الخضروات إستقرارا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 12 جنيها، والطماطم 8 جنيهات، وكيلو الليمون 27 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 23 جنيها ومبلغ 13 جنيها للبصل الأبيض الجديد، و17 جنيها للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان و15 جنيها للكوسة، و10 جنيهات للباذنجان الأسود و15 جنيها للباذنجان الأبيض، و15 جنيها لكيلو الفلفل الأخضر و22 جنيها للفلفل الأحمر، و20 جنيها للفلفل الرومي و5 جنيهات للجزر، و15 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و10 جنيهات لكيلو البطاطا الحلوة، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ 3 جنيهات، والفول البلدي ب10 جنيهات وتراوح سعر الكرنب من 15 إلى 30 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 10 إلى 15 جنيها، والكرنب الأحمر 10 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم مبلغ 45 جنيها، ووصل سعر كيلو ورق العنب إلى 100 جنيها مع ازدياد الطلب عليه.

استقرار أسعار الفاكهة وكيلو الموز ب7 جنيهات في الفيوم

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 7 إلى 10 جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو الموز 12 جنيها بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 40 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 45 إلى 60 جنيها، و20 جنيها للتين الرمادي، و25 جنيها للرمان و15 جنيها للفراولة، و35 جنيها للبلح البارحي، و30 جنيها للبلح الزغلول، بينما تراوحت أسعار البلح الصعيدي وبلح الواحات البحرية من 40 الى 60 جنيها للكيلو، و15 جنيها لكيلو الجوافة.

وفي سياق آخر شهدت الأسواق عدد من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية ومنها مخازن البصل والثوم والأرز.