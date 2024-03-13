تفاصيل إنشاء موقع لتعليم اللغة الهيروغليفية القديمة (شاهد)

كشف الدكتور أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، تفاصيل وأهداف تدشين موقع لتعليم اللغة الهيروغليفية.

تعلم اللغة المصرية القديمة

وقال “منصور” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن تعلم اللغة المصرية القديمة يعتبر حجر الأساس في عمل المركز منذ تأسيسه عام 2003.

ولفت إلى أن مركز دراسات الخطوط تلقى على مدار الفترة الماضية، طلبات كثيرة لتعلم اللغة المصرية القديمة، مما دفع المركز إلى التفكير في إنشاء موقع يضم كل المادة العلمية وتكون مادة دسمة وتحتوي على معلومات كثيرة سواء معلومات عامة أو متخصصة لكي يستفيد منها المتخصص.

تعلم اللغة الهيروغليفية القديمة

وأشار إلى أن أكثر من يقبل على تعلم اللغة الهيروغليفية القديمة، هم الدارسين في الكليات المتخصصة مثل كليات الآثار والآداب وأقسام الإرشاد السياحي والمرشدين السياحيين.

وأردف أن الموقع أيضا يفيد مصممي «البرندات» المصرية والعالمية، والتي تستخدم الرموز والعلامات المصرية القديمة في عمليات التصميم مثل تصميم المجوهرات أو الملابس، لذلك لا بد للمصمم أن يكون على دراية باللغة الهيروغليفية، كما يدخل أيضا في تصميم العملات المصرية مثل فئة الـ200 جنيه والـ100 جنيه والـ20 جنيه.

وتابع مدير مركز دراسات الخطوط، أن القائمين على الموقع لمسوا زيادة الإقبال على دخول الموقع خلال فترة كورونا بواقع أكثر من مليار نقرة على الموقع، لافتا إلى أن الموقع استطاع جذب الدارسين من داخل مصر وخارجها، والتي تتصدرهم دولة الكويت في المنطقة العربية ودول أمريكا الجنوبية.

ونوه بأن المركز يهتم بدراسة اللغات القديمة في العالم عبر العصور، مضيفا أن المركز ينظم مجموعة من الأنشطة الأكاديمية للمتخصصين والعامة، مثل تعليم الأطفال النشء اللغات اليونانية القديمة والخط العربي واللغة المصرية القديمة، بينما يتم تدرسين المتخصصين، النقوش العربية القديمة مثل اللغتين النبطية والسامودية.

