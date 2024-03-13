الأربعاء 13 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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رئيس الوزراء اليوناني يعترف بمطالب المزارعين (فيديو)

اليونان
اليونان

 قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من اليونان، إن الصحف اليونانية ووكالات الأنباء تحدثت عن لقاء رئيس الوزراء اليوناني مع وفد من المزارعين ووفد من رؤساء النقابات الزراعية، فالوضع باليونان ومعظم الدول الأوروبية مؤرق للغاية لزيادة تكلفة الإنتاج مؤخرا وشكاوى المزارعين منه.

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 رئيس الوزراء

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن رئيس الوزراء خلال الاجتماع اعترف بمطالب المزارعين وأكد أن الحكومة سوف تعمل على تنفيذ مطالبهم وعرض مخطط الحكومة لإدارة مشكلة الموارد المائية وتخطيطات أكثر شمولا لمشروعات البنية التحتية لتخفيض تكلفة الإنتاج وأسعار الكرهرباء والبترول.

 10 آلاف يورو لكل حيازة زراعية

وتابع أن الحكومة عرضت خلال الاجتماع قبل السابق نحو 10 آلاف يورو لكل حيازة زراعية، موضحا أن الاجتماع الأخير لم يسفر عن جديد وهناك اجتماع آخر بعد غد الجمعة.

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