مصر مصدر الطاقة إلى أوروبا عبر اليونان.. سفير مصر بأثينا يكشف التفاصيل

أجرى عمر عامر، سفير مصر في أثينا، حواراً صحفياً مع وكالة الأنباء اليونانية ANA-MPA حول العلاقات الثنائية المصرية اليونانية، وما شهدته مؤخراً من تطور في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وغيرها من مجالات التعاون الثنائي.

وتناول السفير عمر عامر في الحوار المشروعات الاستثمارية الراهنة بين البلدين، خاصة مشروع الربط الكهربائي الذي ستقوم مصر من خلاله بتصدير الطاقة الكهربائية النظيفة والمتجددة إلى أوروبا عبر اليونان، بالاضافة إلى بدء تنفيذ اتفاق العمالة الموسمية الذي سيوفر سنوياً أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للعمالة المصرية في اليونان، وكذا المشروعات الأخرى في مجال التعاون الطبي بين البلدين، وربط الموانئ، وتكنولوجيا المعلومات، ومكافحة التلوث البيئي.

كما أوضح السفير عمر عامر أن عام 2024 سيشهد العديد من الأنشطة الثقافية والسياحية في إطار العام الثقافي السياحي المصري فى اليونان.

ويمكن الاطلاع على الحوار الصحفي من هنا