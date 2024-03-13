تلميع النحاس.. حرفة تزدهر في شهر رمضان المبارك بتونس (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "تلميع النحاس.. حرفة تزدهر في شهر رمضان المبارك بتونس".

نهج النحاسين

وكر التقرير أنه في أحد أروقة المدينة العتيقة بالعاصمة تونس المعروف باسم نهج النحاسين، يتعالى وقع المطارق على رقائق النحاس وتملأ الأواني المنزلية المكان، حيث يقوم النحاسون بتلميعها قبل حلول شهر رمضان، وتجذب ورش تصنيع النحاس وتلميعه التي تملأ أسواق المدينة العتيقة الزبائن الراغبين في تلميع الأواني النحاسية القديمة التي تضعها كثير من البيوت التونسية على طاولات الطعام خلال الشهر الكريم".

وأضاف التقرير: "يقول الحرفيون إن الطلب يزداد خلال شهر رمضان، إذ تأتي العائلات لتلميع أوانيها مما يعيد إحياء تقاليد راسخة من حرف يدوية يعود تاريخها إلى قرون".

أهل صنعة تصليح النحاس في تونس

وتابع: "يحذر أهل صنعة تصليح النحاس في تونس من أن القطاع مهدد بالاندثار في ظل ارتفاع التكاليف وقلة الأيدي العاملة وعزوف الشباب عن مثل هذه المهن العريقة".