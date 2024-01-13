السبت 13 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار النحاس العالمية تتكبد خسائر للأسبوع الثالث على التوالي

النحاس
النحاس

أسعار النحاس العالمية.. شهدت أسعار النحاس العالمية، تراجعًا، عند ختام التعاملات الأسبوعية، الجمعة 12 يناير، مسجلة خسائر أسبوعية، مع تقييم المستثمرين آفاق العرض والطلب وكذلك مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

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تراجعت أسعار العقود الآجلة للمعدن بنسبة 0.2%، لتغلق تداولات الأسبوع عند 8339 دولارًا للطن المتري في بورصة لندن للمعادن.

خام النحاس

بلغت خسائر المعدن الصناعي هذا الأسبوع 1.5%، وهو الأسبوع الثالث على التوالي من التراجع، لتعمق العقود انخفاضها منذ بداية هذا العام إلى 2.6%.

 

قالت وزارة التعدين في بيرو، أمس الجمعة، إن إنتاج البلاد من النحاس ارتفع بنسبة 10.9% في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 253.5 ألف طن متري.

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