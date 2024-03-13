الأربعاء 13 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

‏‪ تداول 15 ألف طن و 923 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانى البحر الأحمر
موانى البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الأربعاء  أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 923 شاحنة  بضائع و128 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع عامةومتنوعة و499 شاحنة  بضائع و121 سيارة  بينما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة  و424 شاحنة بضائع  و7 سيارات.
ويستعد ميناء سفاجا  البحري اليوم لاستقبال  السفينتين امل ودليلة وتغادرالميناء  السفينة  بوسيدون اكسبريس    واستقبل الميناء بالامس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت الميناء السفينتين الحرية1 ودليلة ، كما تم تداول 2400  طن بضائع عامةومتنوعة  و280 شاحنة  بضائع بميناء نويبع  البحري من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) ثلاث سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى  وسيناء وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1625.


 وفي إطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانى المصرية حققت موانى البحر الاحمر تداول 646الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر يناير الماضى حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 459 ألف طن بنسبة زيادة 112% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 146% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 187 ألف طن.
حيث شهد ميناء سفاجا تداول 481 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 12% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 161 ألف طن وصادر 320 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 28 ألف طن بنسبة زيادة 268% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 5 آلاف طن وصادر 23 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 79 ألف طن بضائع بكمية وارد 21 ألف طن وصادر 58 ألف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 58 ألف طن فوسفات.


ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .
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