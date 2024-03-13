موعد إخراج زكاة الفطر والفئات المستحقة لها

موعد إخراج زكاة الفطر.. وفقًا لمفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، حيث ناشد المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين.

قيمة زكاة الفطر2024

وتم تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1445 هجريًّا بـ 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر ومعتبر بـ 30 جنيهًا، ومن يُريد إخراج أكثر من هذا المبلغ فلا حرج عليه.

فئات لا تجب عليهم زكاة الفطر

وهناك فئات لا تجب عليهم زكاة الفطر وفقًا للفقهاء وهم: الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان، و الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد.

لمن تعطى زكاة الفطر؟

وتعد مصارف زكاة الفطر هي نفسها مصارف زكاة المال الثمانية، والتي ذكرها الله عزوجل في كتابه الكريم "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" التوبة: 60

زكاة الفطر

وعلى كل حال تعطى زكاة الفطر وفقًا للاية الكريمة لتلك الفئات: الفقير - المسكين - العاملون على الزكاة أي من يجمعون الزكاة - المؤلفة قلوبهم - في الرقاب: تم إلغاء فرض الزكاة على الرقيق- الغارمون: هم الأشخاص الذين انتهت مدة ديونهم ولا يستطيعون سدادها- في سبيل الله: يشمل هذا البند المقاتلون في سبيل الله - ابن السبيل: هو المسافر الذي يجد نفسه بعيدًا عن بلده ولا يمتلك ما يكفيه للعودة، يعطى ما يعيده إلى بلده.