فوائد الصيام المتقطع للقلب

أثبتت دراسة علمية حديثة إن الصيام المتقطع، يقلل من نسب الدهون الضارة المتراكمة في الجسم، ما يؤثر إيجابيا على القلب ويحميه من الأمراض المرتبطة بتصلب الشرايين.

فوائد الصيام المتقطع

ووفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، يساهم الصيام المتقطع في عمليات طرح المواد السامة المتراكمة في الجسم، والتي تدخل أجسامنا مع بعض الأغذية ومن خلال الهواء الملوث.

كما أثبتت الدراسة إن الصيام المتقطع يجدد خلايا الجسم ويخلصها من مكوناتها التالفة، ويقلل من نسب الالتهابات في الجسم، ما يعزز عمل جهاز المناعة ويحسن عمل الجهاز العصبي والقدرات المعرفية، نظرًا لإن الالتهابات المزمنة قد تؤثر على صحة الأعصاب والدماغ بشكل عام.