عاجل
بعد تحرير الإذاعة.. البرهان يتناول الأفطار مع المواطنين في أمدرمان
الثلاثاء 12 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

فوائد الصيام المتقطع للقلب

الصيام المتقطع
الصيام المتقطع

أثبتت دراسة علمية حديثة إن الصيام المتقطع، يقلل من نسب الدهون الضارة المتراكمة في الجسم، ما يؤثر إيجابيا على القلب ويحميه من الأمراض المرتبطة بتصلب الشرايين.

txt

بكاء بوسي بعد رؤيتها صورة والدتها: تعبت واتظلمت كتير في حياتها

فوائد الصيام المتقطع

ووفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، يساهم الصيام المتقطع في عمليات طرح المواد السامة المتراكمة في الجسم، والتي تدخل أجسامنا مع بعض الأغذية ومن خلال الهواء الملوث.

كما أثبتت الدراسة إن الصيام المتقطع يجدد خلايا الجسم ويخلصها من مكوناتها التالفة، ويقلل من نسب الالتهابات في الجسم، ما يعزز عمل جهاز المناعة ويحسن عمل الجهاز العصبي والقدرات المعرفية، نظرًا لإن الالتهابات المزمنة قد تؤثر على صحة الأعصاب والدماغ بشكل عام.

الجريدة الورقية