رئيس جامعة حلوان يستقبل الملحق الثقافي السعودي

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور منصور بن زايد الخثلان القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية في مصر.

وناقش رئيس جامعة حلوان مع الملحق السعودي توسيع مجالات التعاون بين الجامعة والجامعات السعودية.

ورحب رئيس جامعة حلوان بزيارة الملحق الثقافى السعودى لجامعة حلوان، مؤكدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية.

وأكد رئيس جامعة حلوان والملحق الثقافى ضرورة دعم التعاون في المجالات التعليمية المختلفة، وبخاصة تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وزيادة أعداد الطلاب السعوديين في البرامج الدراسية المتميزة.

جامعة حلوان تضم كليات فريدة

السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

وقال رئيس جامعة حلوان إن الجامعة تعد واحدة من أعرق الجامعات المصرية، حيث تأسست عام 1975 وتضم العديد من الكليات الفريدة وبها برامج دراسية متميزة في مختلف المجالات.

وأشاد الملحق الثقافى بمكانة جامعة حلوان العلمية والبحثية، مؤكدًا أهمية توسيع التعاون بين جامعة حلوان والجامعات السعودية لخدمة الطلاب والبحث العلمي.

رئيس جامعة حلوان والملحق السعودي

وناقش رئيس جامعة حلوان مع الملحق السعودي البرامج الجديدة التى سوف يتم طرحها فى الأعوام القادمة فى مرحلة البكالوريوس، والدراسات العليا.

حضر اللقاء الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، والدكتور أحمد عبد الغني، مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

رئيس جامعة حلوان والملحق السعودي