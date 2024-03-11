تكريم 3 عضوات هيئة تدريس من جامعة عين شمس من هيئة قصور الثقافة

كرمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ثلاث عضوات هيئة تدريس من جامعة عين شمس في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة.

وأقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وبحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة ، وبحضور قيادات الهيئة وعدد كبير من المثقفين والإعلاميين احتفالية كبيرة ، لتكريم المرأة المصرية لدورها البارز في المجتمع.

جامعة عين شمس تشجع على الإبداع

وتعكس جامعة عين شمس، بقيادة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، التزامها الراسخ بتقديم بيئة عمل تشجع على التميز والإبداع.

ويعكس اهتمام جامعة عين شمس بالتمييز والريادة في مجالات الإبداع والمبدعين والتأثير المجتمعي، التزامها الراسخ بدورها كمحرك للتغيير الإيجابي والتطور المستدام في المجتمعات التي تخدمها.

وجاء التكريم في المجال العلمي لعضوات هيئة التدريس من الجامعة لكل من الدكتورة منال عمر أستاذ ورئيس وحدة الطب النفسي بمركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس، والدكتورة سهير صفوت أستاذ النظرية الاجتماعية بكلية التربية جامعة عين شمس، والدكتورة هبة صلاح حامد الأستاذ بكلية البنات بجامعة عين شمس .

وأكد مكتب الجوائز في جامعة عين شمس على الدور الفعال للجامعة في التحفيز لأعضاء هيئة التدريس على التميز والمنافسة والحصول على الجوائز والتكريمات على مستوى كافة المجالات تحقيقا للدور الريادي والمجتمعي للجامعة.

ويرتبط دعم جامعة عين شمس لعضوات هيئة التدريس في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بالتنمية المستدامة عبر تعزيز التعليم والبحث والابتكار. وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، وهو ما يسهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة وتقدمًا. إذ يعتبر تمكين المرأة في مجال التعليم والبحث جزءًا أساسيًا من ركائز التنمية المستدامة، حيث تمثل المرأة محركًا للتغيير الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وبالتالي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع والمرتبط برؤية ورسالة الجامعة في هذا الشأن.