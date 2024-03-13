الأربعاء 13 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

أسباب ذكر الذباب في القرآن الكريم

القرآن الكريم
القرآن الكريم

ذُكِر الذباب في القرآن الكريم في آيةٍ واحدة وهي الآية رقم ثلاثة وسبعين من سورة الحج، يقول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ) 

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والمقصود بالآية الكريمة أنّ ما يعبده المشركون من دون الله لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابة فلن يستطيعوا أبداً، وأن الذباب لو سلب هذه الآلهة المزعومة أيّ شيء من طيّب أو غيره فلن يستطيعوا أن يستنقذوا هذا الشيء منه.


 

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