319 فائزا في التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم بجنوب سيناء

أكد الشيخ السيد يوسف غيط - وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى إعلان الفائزين في التصفيات الأولية للحاصلين على أكثر من 85% بإجمالي 319 فائزا على مستوى مدن المحافظة، بواقع 210 فائزين بمدينة طور سيناء، و46 بمدينة شرم الشيخ، و39 بمدينة أبورديس، و11 من مدينة دهب، و5 بمدينة أبوزنيمة، و5 بمدينة سانت كاترين، و3 بمدينة نويبع.

وأن إجمالي عدد الفائزين بالمستوى الأول خلال التصفيات الأولية بلغ 146 متسابقا، والمستوى الثاني 53 متسابقا، والثالث 59، والرابع 63، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء التصفيات النهائية لكل مستوى اعتبارًا من اليوم وحتى الخميس المقبل بمقر مديرية الأوقاف بمدينة طور سيناء.

كما أن التصفيات النهائية للمشتركين من مدينة طور سيناء سيجري خلال يومين، وذلك اعتبارًا من اليوم حتى غدًا الثلاثاء، ومن المقرر أن تجري التصفيات النهائية للمشتركين بمدن أبورديس وسانت كاترين يوم الأربعاء المقبل، والمشتركين بمدن شرم الشيخ، دهب، نويبع، يوم الخميس المقبل، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يجري تكريم الفائزين في التصفيات النهائية خلال احتفال المحافظة بليلة القدر.

جدير بالذكر، أن المسابقة مقامة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وتضمنت المسابقة 4 مستويات، الأول للمرحلة الابتدائية عن 5 أجزاء، والثاني للمرحلة الإعدادية عن 10 أجزاء، والمستوى الثالث للمرحلة الثانوية والجامعية ويتضمن نصف القرآن الكريم، والمستوى الرابع مفتوح للجميع "أئمة، وعاظ، معلمون ومعلمات، وغيرهم" في القرآن الكريم كاملًا، مع إلمام المتسابقين في الأربع مستويات بمعاني المفردات ومقاصد السور لجزء "عم" من خلال كتاب البيان على المنتخب، وألا يكون المتقدم عضوًا في مقرأة.

وجرت الاختبارات الأولية للمسابقة على مدار 5 أيام بمقر الإدارات التابعة للمديرية، بداية من يوم الأحد الموافق 25 فبراير الماضي، وجرى رصد جوائز للمسابقة قدرها 200 ألف جنيه مناصفة بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء.