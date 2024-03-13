ترقبوا.. خسوف شبه ظلي للقمر في هذا الموعد

خسوف القمر شبه الظلي..تشهد سماء مارس وتحديدًا يوم 25 خسوفًا للقمر شبه ظلي، حيث يعد الخسوف الأول خلال عام 2024م، ويحدث عندما يمر القمر عبر شبه ظل الأرض.

خسوف القمر ظاهرة فلكية

وخسوف القمر هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس على القمر في الأوضاع العادية، فهي ظاهرة فلكية تحدث عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل (فيكون خسوفًا كليًا) أو تقريبي (فيكون خسوفا جزئيًا).



وقال الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن خسوف القمر شبه الظلي يحدث عندما يمر القمر عبر شبه ظل الأرض، حيث يصبح القمر أغمق قليلا فقط ولا يظلم تمامًا أو يميل لونه إلى الاحمرار كالخسوف الكلي.

أماكن رؤيته

وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، أن هذا الخسوف سيكون مرئيًا في أمريكا الشمالية والمكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، ولا يرى في مصر أو المنطقة العربية.

أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية

وتابع، أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عمومًا هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الأجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، فهو من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه فلو كان التنجيم علمًا لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته.