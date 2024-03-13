القمر يقترن بكوكب المشترى اليوم في مشهد بديع

يقترن، اليوم الأربعاء، القمر وكوكب المشترى، حيث يترائى القمر مقترنا مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية)، ويمكن مشاهدة القمر والمشترى متجاورين في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، ويظلا مرئيان حتى بداية غروب المشهد بحلول الـ 9:30 مساءا تقريبا .



وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن اقتران الأجرام السماوية يعني رؤية إحداهما قرب الأخر في السماء في نطاق محدد من الدرجات القوسية عند مشاهدتهما من الأرض، وهو تقارب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات الحقيقة بينهما، لأنها كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات .



وأشار تادرس إلى أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال .



