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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اعتقال مسلح اختطف رهائن على متن حافلة بالبرازيل

الشرطة البرازيلية
الشرطة البرازيلية

أعلنت الشرطة البرازيلية عن اعتقال رجل مسلح اختطف رهائن على متن حافلة في مدينة ريو دي جانيرو، وذلك وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

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وقالت الشرطة إن الرجل أطلق النار على الناس في الشارع، مما أسفر عن إصابة شخصين، ثم اختطف حافلة واحتجز 16 شخصا كرهائن عند الساعة الثانية بعد الظهر، حسب التوقيت المحلي للبرازيل.
وبعد نحو 4 ساعات سلم الرجل نفسه للشرطة وأطلق سراح الرهائن، دون أن يصب أي واحد منهم بأذى، حسب الشرطة.

وكشفت الشرطة أن المسلح اسمه باولو سيرجيو دي ليما، ويبلغ 30 عاما من العمر، وكانت له سوابق جنائية، حيث أدين بتهمة السرقة.

ولم يتم الكشف على الفور عن دوافعه في ما يتعلق باختطافه الرهائن.

 

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