رونالدو: شعبية الهلال زادت في البرازيل بعد قدوم نيمار

أكد النجم البرازيلي الظاهرة رونالدو لاعب ريال مدريد ونادي إنتر ميلان الإيطالي السابق أن نادي الهلال أصبح يحظى بشعبية كبيرة في البرازيل خلال الفترة الأخيرة.

وقال رونالدو في تصريحات لموقع الهلال: " شعبية الهلال زادت في البرازيل بعد قدوم نيمار ".

وأضاف الظاهرة رونالدو: "نادي الهلال ينتصر بالفطرة وأنا أتمنى له حظًا موفقًا، نادي الهلال لديه تاريخ عريق ومليء بالانتصارات والانجازات".

الهلال يشبه ريال مدريد

وتابع: " نادي الهلال يمتلك قصة نجاح تاريخية وعقلية الفوز، وأكبر ما يشبهه هو نادي ريال مدريد الإسباني، شرف لي أن أكون اليوم في مقر نادي الهلال السعودي والذي لديه إمكانيات عالية جدًا".