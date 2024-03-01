منتخب البرازيل يعلن القائمة المستدعاة لمواجهتي إنجلترا وإسبانيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب البرازيل بقيادة المدرب دوريفال جونيور، القائمة المستدعاة لخوض مباراتي إنجلترا وإسبانيا الوديتين خلال فترة التوقف الدولي القادم.

وشهدت قائمة البرازيل استمرار غياب نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي لعدم تعافيه إصابة الرباط الصليبي، كما يغيب إليسون حارس فريق ليفربول الإنجليزي للإصابة.

ويتواجد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد على رأس قائمة السيليساو إلى جانب زميله رودريجو وإيدرسون حارس مانشستر سيتي الإنجليزي.

قائمة البرازيل لمواجهة انجلترا واسبانيا

حراسة المرمى: بينتو (أتلتيكو باراناينسي) - إيدرسون (مانشستر سيتي) - رافائيل (ساو باولو).

خط الدفاع: دانيلو (يوفنتوس) - يان كوتو (جيرونا) - أيرتون لوكاس (فلامينجو) - ويندل (بورتو) - بيرالدو (باريس سان جيرمان) - جابرييل (أرسنال) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - موريلو (بالميراس).

خط الوسط: أندريه (فلومينينسي) - أندرياس بيريرا (فولهام) - جيماريش (نيوكاسل يونايتد) - كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - دوجلاس لويز (أستون فيلا) - جواو جوميز (ولفرهامبتون) - باكيتا (وست هام يونايتد) - بابلو مايا (ساو باولو).

خط الهجوم: إندريك (بالميراس) - مارتينيلي (ارسنال) - رافينيا (برشلونة) - ريتشارليسون (توتنهام) - رودريجو (ريال مدريد) - سافينيو (جيرونا) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).