درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم

يهتم الكثيرون بالاطلاع على حالة الطقس ودرجات الحرارة بشكل شبه يومي في شهر رمضان المبارك لاخذ الاحتياطات اللازمة قبل الخروج من المنزل.

ونستعرض في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عدد من المدن والمحافظات..

درجة الحرارة في القاهرة الصغرى 14 والعظمى 27

درجة الحرارة في العاصمة الإدارية الصغرى 13 والعظمى 28

درجة الحرارة في 6 أكتوبر الصغرى 13 والعظمى 28

درجة الحرارة في الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 23

درجة الحرارة في كفر الشيخ الصغرى 16 والعظمى 27

درجة الحرارة في المنصورة الصغرى 15 والعظمى 26

درجة الحرارة في الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 27

درجة الحرارة في طنطا الصغرى 15 والعظمى 26

درجة الحرارة في دمياط الصغرى 15 والعظمى 24

درجة الحرارة في بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 25

درجة الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 28

درجة الحرارة في السويس الصغرى 14 والعظمى 27

درجة الحرارة في العريش الصغرى 09 والعظمى 27

درجة الحرارة في رفح الصغرى 09 والعظمى 26

درجة الحرارة في رأس سدر الصغرى 14 والعظمى 26

درجة الحرارة في نخل الصغرى 12 العظمى 25

درجة الحرارة في سانت كاترين الصغرى 08 والعظمى 21

درجة الحرارة في الطور الصغرى 14 والعظمى 27

درجة الحرارة في طابا الصغرى 16 والعظمى 26

درجة الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 29

درجة الحرارة في العلمين الصغرى 14 والعظمى 23

درجة الحرارة في مطروح الصغرى 12 والعظمى 20

درجة الحرارة في السلوم الصغرى 13 والعظمى 21

درجة الحرارة في سيوة الصغرى 14 والعظمى 26

درجة الحرارة في الغردقة الصغرى 18 والعظمى 28

درجة الحرارة في مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 28

درجة الحرارة في المنيا الصغرى 12 والعظمى 28

درجة الحرارة في سوهاج الصغرى 13 والعظمى 31

درجة الحرارة في الأقصر الصغرى 15 والعظمى 35

درجة الحرارة في أسوان الصغرى 19 والعظمى 36

درجة الحرارة في أبو سمبل الصغرى 20 والعظمى 35

درجة الحرارة في شلاتين الصغرى 19 والعظمى 27

درجة الحرارة في حلايب الصغرى 20 والعظمى 26

درجة الحرارة في أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 28