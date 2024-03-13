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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إشتية واصفًا حرب إسرائيل على الأونروا: ضد حق العودة

محمد اشتيه- رئيس
محمد اشتيه- رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد إشتية، إن حرب اسرائيل على وكالة الأونروا هي حرب ضد حق العودة واللاجئين، وهي ليست وليدة أحداث السابع من أكتوبر بل سبقته كثيرا.

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وأضاف اشتية - خلال اجتماعه مع رئيسة المجموعة المُكلفة بإجراء مُراجعة مستقلة لعمل الأونروا  أن المزاعم الإسرائيلية بشأن تورط موظفي الوكالة في "هجوم طوفان الأقصى" هو "سياسي، وأن الرد عليها يجب أن تكون سياسيًا، إلى جانب التعامل مع الجوانب القانونية والتقنية خلال عملية المراجعة".
وقال اشتية - خلال الاجتماع مع وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا - إنه يجب عدم السماح لإسرائيل بتحويل الاهتمام العالمي من مطالبتها بوقف جرائم الإبادة إلى إدعاءات غير مؤكدة حول أفراد.

وأكد ضرورة الحفاظ على الوكالة، ليس فقط لأهمية ما تقدمه للاجئين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، بل كونها ذاكرة تراكمية لمعاناة الشعب الفلسطيني وضامن لحقوقه غير القابلة للتصرف، لا سيما حق العودة.

ودعا اشتية إلى سرعة إنجاز المراجعة والعمل لحشد الدول لإعادة تمويل "الأونروا"، لا سيما في ظل الوضع الإنساني غير المسبوق بغزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 31112 فلسطينيًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 72760 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

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