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الأرصاد الجوية تحذر: عدم استقرار الطقس بالبلاد بداية من الأحد القادم الرئيس السيسي يهنئ رئيس فلسطين بمناسبة شهر رمضان
الثلاثاء 12 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يؤكد مساندة مصر قيادةً وشعباً للأشقاء في فلسطين

بوابة الوفد الإلكترونية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أعرب الرئيس عن خالص تمنياته الطيبة للشعب الفلسطيني الشقيق بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من أوضاع إنسانية بالغة التدهور.

وأكد الرئيس السيسي مساندة مصر قيادةً وشعباً للأشقاء في فلسطين، وسعيها المكثف لوقف إطلاق النار بالقطاع، ودعم الحصول على الحقوق الفلسطينية المشروعة في الدولة المستقلة.

ومن جانبه ثمن الرئيس الفلسطيني الاتصال الكريم من السيد الرئيس، مؤكداً امتنانه والشعب الفلسطيني للجهود المصرية المخلصة لدعم الحق الفلسطيني، وداعياً أن يعيد الله عز وجل الشهر الفضيل على مصر وشعبها بالخير واليُمن والبركات.

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