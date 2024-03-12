الثلاثاء 12 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يهنئ رئيس فلسطين بمناسبة شهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنياته الطيبة للشعب الفلسطيني الشقيق؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، خاصة في قطاع غزة، الذي يعاني من أوضاع إنسانية بالغة التدهور.

 وجدد الرئيس السيسي - خلال اتصاله مع الرئيس عباس اليوم، مساندة مصر (قيادةً وشعباً) للأشقاء في فلسطين، وسعيها المكثف لوقف إطلاق النار بالقطاع، ودعم الحصول على الحقوق الفلسطينية المشروعة في الدولة المستقلة.
 من جانبه ثمن الرئيس الفلسطيني الاتصال الكريم من الرئيس السيسي، مؤكداً امتنانه والشعب الفلسطيني للجهود المصرية المخلصة لدعم الحق الفلسطيني، داعياً أن يعيد الله - عز وجل - الشهر الفضيل على مصر، وشعبها بالخير واليُمن والبركات.

الجريدة الورقية