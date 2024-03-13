عاجل
عاجل.. استشهاد شاب وإصابة أربعة برصاص الاحتلال بمخيم جنين أسعار صرف الدولار بالبنوك صباح اليوم الأربعاء تقلبات جوية وسقوط أمطار.. تفاصيل الطقس حتى الأحد المقبل استشهاد وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على غزة قوات الاحتلال تداهم الخليل وبيت أمر ثالث أيام رمضان
الأربعاء 13 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تقلبات جوية وسقوط أمطار.. تفاصيل الطقس حتى الأحد المقبل

الطقس
الطقس

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ما بين ارتفاع ثم انخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار.

txt

الأرصاد الجوية تحذر: عدم استقرار الطقس بالبلاد بداية من الأحد القادم

txt

هيئة الإرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس غداً الأربعاء

ارتفاع درجات الحرارة 
ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن هناك استمرارًا لارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء اليوم الأربعاء ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

انخفاض درجات الحرارة 
وتابعت، تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا اعتبارًا من غد الخميس على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، فضًلا عن تكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

سقوط أمطار 
وذكرت، اعتبارًا من مساء الأحد القادم هناك سقوط للأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يُزيد الاحساس ببرودة الطقس.
وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء كالآتي:
القاهرة الكبرى العظمى 27 والصغرى 14
الاسكندرية العظمى 23 والصغرى 14
طنطا العظمى 26 والصغرى 15
كفر الشيخ العظمى 27 والصغرى 16
الاقصر العظمى 35 والصغرى 15
أسوان العظمى 36 والصغرى 19
شرم الشيخ العظمى 29 والصغرى 18

مواد متعلقة

ضباب ونشاط للرياح.. تفاصيل طقس الإمارات اليوم

حالة الطقس فى أول أسبوع من شهر رمضان 2024

ارتفاع في درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء

استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة غدا

حالة الطقس أول أيام رمضان.. مفاجأة كبرى للمواطنين
الجريدة الورقية