تقلبات جوية وسقوط أمطار.. تفاصيل الطقس حتى الأحد المقبل

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ما بين ارتفاع ثم انخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار.

ارتفاع درجات الحرارة

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن هناك استمرارًا لارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء اليوم الأربعاء ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

انخفاض درجات الحرارة

وتابعت، تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا اعتبارًا من غد الخميس على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، فضًلا عن تكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

سقوط أمطار

وذكرت، اعتبارًا من مساء الأحد القادم هناك سقوط للأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يُزيد الاحساس ببرودة الطقس.

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء كالآتي:

القاهرة الكبرى العظمى 27 والصغرى 14

الاسكندرية العظمى 23 والصغرى 14

طنطا العظمى 26 والصغرى 15

كفر الشيخ العظمى 27 والصغرى 16

الاقصر العظمى 35 والصغرى 15

أسوان العظمى 36 والصغرى 19

شرم الشيخ العظمى 29 والصغرى 18